Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi

10.09.2019 23:28

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler ve İletişim Müdürü Halid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya sınırına yakın eyaletlerde 37 kişide akut sulu ishale rastlanıldığını ve son iki haftada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanlığın Mavi Nil eyaletinden aldığı 6 numuneden 4'ünde kolera virüsü tespit edildiğini dile getiren Hamid, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı talep edildiğini belirtti.

Kaynak: AA