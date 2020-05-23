Sudan'da "3 Haziran olayları" sorumlularının yargılanması için protesto gösterisi Sudan'ın başkenti Hartum'da çok sayıda gösterici, geçen sene Ramazan Bayramı arifesinde 87 kişinin hayatını kaybettiği "3 Haziran olayları"nın faillerinin cezalandırılması talebiyle protesto düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da çok sayıda gösterici, geçen sene Ramazan Bayramı arifesinde 87 kişinin hayatını kaybettiği "3 Haziran olayları"nın faillerinin cezalandırılması talebiyle protesto düzenledi.

Başkent Hartum'un farklı noktalarında sabah erken saatlerde toplanan gruplar, caddelerde lastik yaktı.

Protestocular, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının sona erdiği askeri darbe sonrası sivil yönetim talebiyle ordu karargahı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin şiddet kullanılarak dağıtıldığı olaylarda öldürülenlerin faillerinin cezalandırılmasını istedi.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, adaletin yerine gelmesi ve ölenler için kısas talep eden sloganlar attı.

Beşir rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan halk protestolarının organizatörü muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Vecdi Salih, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, adalete bağlı olduklarını belirterek, söz konusu olaylarda can verenler sayesinde sokaklarda özgürce yürüyebildiklerini, onları asla unutmadıklarını belirtti.

Sudan hükümeti de dün yaptığı açıklamada, geçen sene arife günü ordu karargahı önünde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin kısas hakkının devam ettiğini açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olaylarının" araştırılması için 21 Eylül 2019 tarihinde Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.

Muhalif göstericiler, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Askeri üniformalı silahlı kişiler, geçen sene arife gününe denk gelen 3 Haziran 2019 tarihinde, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı.

Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

ÖDBG, müdahalede 128 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA