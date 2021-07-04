Sudan'da 25'inci "Mango Festivali" başladı

Sudan'ın başkenti Hartum'da bu yıl 25'incisi düzenlenen "Mango Festivali" başladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bu yıl 25'incisi düzenlenen "Mango Festivali" başladı.

Sudan Bahçecilik Derneğinin düzenlediği, Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi'nin de katıldığı festivalde, üretici firmalar stantlarında 30'dan fazla mango türü sergiledi.

Bakan Harbi, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Mango meyvesi, ekonomik ve besin değeri yüksek mahsullerden biridir. Yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel pazara ihracata katkıda bulunmak için Sudan'ın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Mango, Sudan'ın tarımsal ekonomik hedeflerini gerçekleştirmede başlıca ürünlerden biridir. Bu süreci gereken şekilde tamamlayıp arzu edilen ekonomik büyümeyi sağlayacağız." diye konuştu.

Festivalin ilk gününe, yetkililerin ve firmaların yanı sıra çok sayıda ziyaretçi katıldı. Mango çeşitleri ve meyveden yapılan çok sayıda ürün hakkında bilgi alan ziyaretçilere taze mango suyu ikram edildi.

İngiliz asıllı Sudanlı ressam Gerzalda Tayyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan mangosunu, özellikle de "boğa kalbi" adlı olanı çok sevdiğini söyledi.

Tayyib, "Mango Festivali bizi, bir yıldan fazla süredir bu güzel etkinliklerden mahrum bırakan Kovid-19 atmosferinden çıkardı." dedi.

Üç mevsim yetişiyor, 100'den fazla çeşidi var

Tropik ve sıcak bölgelerin meyvesi mangonun en çok yetiştirildiği ülkelerin başında Sudan geliyor.

Bazı ülkelerde "meyvelerin kralı" olarak isimlendirilen mango, tadı, kokusu ve renginin yanı sıra sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor.

Ülkenin doğusunda ocak ayında başlayan mango hasat mevsimi, batı bölgelerinde eylül ayına doğru sona eriyor.

Ziraat mühendisi Mutasım Seyyid Ömer, Nil Nehri'nin balıklarına benzeyen "Abu Semeke" Sudan'ın kuzeyindeki bir kentten adını alan Şendi, Boğa kalbi, Zibde, Elmebruka, Segeget, Siseh, Kalbittur, Kent ve Alphonso gibi 100'ün üzerinde mango çeşidi bulunduğunu belirtti.

Ömer, "Sudanlılar, Güney Afrika mangosu ve Hint mangosu ile Sudan mangosunun hibridizasyonu için çalıştılar ve düşük lifli, tatlı tadı ve renk güzelliği ile karakterize edilen Alphonso mango, Kent mango ve Tommy mango gibi onlarca çeşit ürettiler." ifadelerini kullandı.

Al Hinta Tarımsal Üretim Şirketi Genel Müdürü Bahauddin Karrar, "Sudan'daki bir mango ağacı sezonda yaklaşık 500 kilo ürün veriyor. Sudan bölgelerinin çoğu mango üretimine katılıyor, ancak Güney Kurdufan'daki Ebu Cubayha, Kuzey Sudan'da Şendi ve Meroe, doğudaki Kesele, orta Sudan'daki Sinnar ve batıdaki Darfur üretimde ön plana çıkıyor. Darfur'da üretilen mango, zayıf nakliye zinciri nedeniyle Hartum pazarlarına ulaşmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye pazarına ihracat yapmaya başlayabiliriz"

Sudan İhracat Sterilizasyon Merkezi Başkanı Abdurrahman Muhammed Abdulmacid de "2021, mango üretim yılıdır. Sudan, farklı iklimlerde yetiştirilen geniş mango bahçelerine sahip. Türkiye'ye çok sayıda numune gönderdik. Olumlu tepkiler aldık. Görüşmelerimiz sürüyor, dönüşleri bekliyoruz. Türkiye pazarına ihracat yapmaya başlayabiliriz." diye konuştu.

Uzmanlar, mango meyvesinin küresel pazarda bulunmadığı kış aylarında Sudan'da üretim başladığından ve ürünün yaklaşık 100 gün boyunca mart ayının sonuna kadar piyasada tek başına kalmaya devam etmesi nedeniyle Sudan mangosunun büyük avantaja sahip olduğuna inanıyor. İhracatçılar bu dönemi "Altın Yüz Gün" olarak adlandırıyorlar.

Sudan Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden Suad Al Baqer, mangodan kaynaklanan üretim kayıplarını azaltmanın çözümlerinden birinin mangoyu kurutmak olduğunu ifade etti.

Baqer, "Mangoyu israf etmemenin bir başka etkili çözümü de turşuya dönüştürmek, bu yüzden çeşitli mango turşuları ürettik." dedi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 2 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem