Sudan'da 2022 bütçesi onaylandı

Sudan'ın 2022 bütçesi, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve bakanların katıldığı toplantıda onaylandı.

Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim, yaptığı basın açıklamasında, yeni bütçenin sağlık, eğitim hizmetleri ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi ile kamu çalışanlarının ücretlerinde yapılacak artışlarla geçim şartlarını iyileştirmeyi kapsadığını belirtti.

İbrahim, 2022 bütçesinin, bankacılık sisteminin borçlanmaması ve ekonomik istikrarın sağlanması için döviz kurundaki istikrara odaklandığını ifade etti.

Bakanlığın ekonomiye en yüksek oranda fayda sağlamak amacıyla ihracatı desteklemek için bir fon oluşturduğuna değinen Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı, bu yılın özellikle gençlere istihdam fırsatları açısından iyi bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bakan İbrahim, artış miktarları ve yeni bütçe için herhangi bir rakamdan söz etmedi.

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak kayda geçmişti.