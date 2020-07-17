Sudan'da 1989 darbesi davasının ilk duruşması haftaya başlayacak
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Sudan'da 1989 darbesi davasının ilk duruşması haftaya başlayacak

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılanacağı "1989 Darbesi" davasının ilk duruşması 21 Temmuz'da başlayacak.

Sudan'da 1989 darbesi davasının ilk duruşması haftaya başlayacak
17.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:38

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılanacağı "1989 Darbesi" davasının ilk duruşması 21 Temmuz'da başlayacak.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah, 1989 darbesi davasının gelecek salı başkent Hartum'da görülmeye başlanacağını açıkladı.

Sudan yargısından bir yetkili, sanıklar arasında eski Cumhurbaşkanı Beşir, Yardımcısı Ali Osman Taha, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Huseyin, Halk Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali el-Hac, İbrahim es-Senusi ile dönemin etkili isimlerinden Avad Ahmed el-Caz'ın de yer aldığını belirtti.

Sudan Başsavcılığı'ndan 8 Nisan'da yapılan açıklamada, devrik Sudan lideri Beşir'in 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete yaptığı darbe ve 30 yıllık Beşir iktidarının devrilmesine yol açan rejim karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmaların tamamlandığı, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan mahkemeler göreve başladığında davaların açılacağı belirtilmişti.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocak ayında savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.?

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.? Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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