Sudan'da "1989 darbesi" davası Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ertelendi
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Sudan'da "1989 darbesi" davası Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ertelendi

09.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:38
Sudan'da

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu ve yaklaşık 8 aydır çeşitli gerekçelerle ertelenen "1989 darbesi" davasının duruşması, bazı sanıkların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 23 Mart'ta yapılacak.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu ve yaklaşık 8 aydır çeşitli gerekçelerle ertelenen "1989 darbesi" davasının duruşması, bazı sanıkların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 23 Mart'ta yapılacak.

Kovid-19 nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından duruşma, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden başladı.

Hakim Ali Ahmed Ali, savunma heyetinin, bazı sanıkların Kovid-19'a yakalanması nedeniyle duruşmanın ertelenmesi talebini kabul etti.

Mahkeme, sanıklardan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nafi Ali Nafi'nin Kovid-19'a yakalanması sebebiyle 23 Şubat'ta duruşmayı iki hafta ertelemişti.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Mahkeme, daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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