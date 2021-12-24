Sudan'da 13 kadına tecavüz düzenlenen eylemle protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerince 13 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edilmesi, bugün Hartumlu kadınlar tarafından düzenlenen eylemle protesto edildi.

Sudan'da darbeden sonra düzenlenen protestolarda demokrasi yanlısı kadınlar ön saflarda yer alıyor. Başkent Hartum'da geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen protestolar sırasında 13 kadın ve kız çocuğuna, güvenlik güçleri tarafından tecavüz edildi. Tecavüz saldırılarının üzerine bugün başkent Hartum'da kadınlar bir araya gelerek "Tecavüz bizi durduramaz" ve "Sudanlı kadınlar artık daha güçlü" sloganları attı. Sudan güvenlik güçlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Sudanlı kadınlar olayla ilgili uluslararası soruşturma talep etmeye devam edecek. Öte yandan, tecavüz olaylarının ardından ABD ve Avrupa Birliği'nden ortak bir açıklama geldi. Açıklamada, cinsel saldırıların amacının kadınları susturmak olduğu ifade edilerek, böyle bir saldırının silah olarak kullanılmasını kınandığı kaydedildi. İngiltere, Norveç, İsviçre ve Kanada'nın da imza koyduğu anlaşmada cinsel saldırıya karşı bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı yapıldı.

(İHA)