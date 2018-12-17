Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir Şam'da Esed'le Görüştü
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le görüştüğü bildirildi.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le görüştüğü bildirildi.
Sudan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beşir, Şam ziyaretinde Esed'le bir araya geldi.
Sudan Cumhurbaşkanlığından basına yapılan davette Beşir'in kısa bir yurt dışı ziyaretinden ülkeye dönüşünün ardından önemli açıklamaların yapılacağı belirtildi.
Esed rejiminin haber ajansı SANA da Beşir'in Şam'a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete iliskin fotograflar da paylaştı.