Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Şam Ziyareti

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'da görüştüğü Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'e "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan elinden gelen tüm gayreti gösterecektir." dediği bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Şam'a yaptığı ziyaret sırasında Beşir'in Esed'le görüşmesinde "Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir, güçsüzleştirilmesi Arapların davalarının güçsüzleştirilmesi demektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Beşir ve Esed'in birçok Arap ülkesinin yaşadığı şartlar ve krizlerin, ülkelerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kıldığını vurguladıkları ifade edildi.

Sudan'ın Suriye'nin yasal yönetimiyle istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğüne özen gösterdiği, meşru hükümeti ile ülke halkının tüm unsurlarıyla barışçıl diyaloğa önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beşir'in "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan'ın elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söylediği" belirtildi.

Şam ziyaretinde Beşir'e Sudan Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Üsame Faysal eşlik etti.

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in dün Şam'a ani bir ziyaret düzenlediği duyurulmuştu.