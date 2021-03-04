Sudan Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanı Bahit ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit ile bir araya geldi.

Büyükelçi Neziroğlu, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'daki insani yardım faaliyetleri ve sosyal projeleri hakkında Bakan Bahit'i bilgilendirdi.

Bakan Bahit de Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanlığının imkanlarının geliştirilmesi için Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA, Türk Kızılay, diğer kurumlarımız ve STK'larımızın katkılarıyla Sudan'da hemen hemen her gün bir insani yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Özellikle ramazan ayı ve kurban bayramında yardımlarda artış oluyor. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle Sudan'a 1 uçak tıbbi malzeme gönderdik. Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçıp Sudan'a sığınan sivillerin yardımına da ilk olarak Türk STK'ları koştu." dedi.

Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanlığı ile irtibatlı olarak yardımları sürdüreceklerini belirten Neziroğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığımız ile Toplumsal Kalkınma Bakanlığı arasındaki iş birliğini geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem