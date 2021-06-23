Sudan BM'den Nil'deki baraj krizine müdahil olmasını istedi
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Sudan BM'den Nil'deki baraj krizine müdahil olmasını istedi

Sudan BM'den Nil'deki baraj krizine müdahil olmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) tartışmasına müdahil olmasını talep etti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) tartışmasına müdahil olmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehdi, BMGK'ye yazdığı mektupta, "milyonlarca insanın güvenliği üzerindeki etkisi nedeniyle" Konsey'in mümkün olan en kısa sürede meseleyi tartışmasını, tüm tarafları uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma ve tek taraflı herhangi bir karar almaktan kaçınma çağrısında bulunmasını istedi.

Mehdi, mektubunda Etiyopya'yı baraj müzakerelerinde "inatçı" bir tavır sergilemekle de suçladı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır, barajın anlaşma olmadan dolumunun içme ve tarımda kullandığı suyun neredeyse tamamını oluşturan nehrin akışını tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudan ise barajın 3'lü anlaşma olmadan doldurulmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Sudan ve Mısır tarafı, ilerideki muhtemel anlaşmazlıklara da çözümler sunan bağlayıcı, yasal bir anlaşma imzalanmasında ısrar ediyor.

Afrika Birliği'nin aracılık ettiği son müzakerelerden de sonuç alınamaması üzerine barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili anlaşmazlıklar 10 yıldır sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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