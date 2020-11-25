Sudan "BM'de İsrail lehine oy kullandığı" iddialarını yalanladı
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Sudan "BM'de İsrail lehine oy kullandığı" iddialarını yalanladı

25.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:42
Sudan

Sudan, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail lehine bir kararı desteklediği" iddialarını reddetti.

Sudan, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail lehine bir kararı desteklediği" iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın BM'de İsrail lehine oy kullandığına dair bazı basın organlarındaki haberler asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'ın mevcut Genel Kurul ve önceki oturumlar esnasında İsrail tarafından sunulan herhangi bir karar tasarısı lehinde oy kullanmadığı belirtildi.

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İsrail basınında 20 Kasım'daki haberlerde, BM'deki karar tasarısının 24 "çekimser" oya karşın 144 ülkenin desteğiyle kabul edildiği aktarılarak Sudan'ın da karara destek verdiği öne sürülmüştü.

Sudan, 23 Ekim'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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