Sudan, belirli ülkelere getirdiği "uçuş yasağını" kaldırdı

Sudan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı "seyahat yasağını" kaldırdı.

Sudan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı "seyahat yasağını" kaldırdı.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına uygulanan uçuş yasağının, bugünden geçerli olmak üzere 11 Nisan'a kadar kaldırıldığı, bu ülkelerden gelen yolcuların 14 gün evlerinde karantinaya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen tüm yolcuların 72 saatten önce alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Sivil Havacılık Kurumu, İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 21 Aralık'ta seyahat yasağı getirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 25 bin 730 kişi hastalığa yakalandı, 1576 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem