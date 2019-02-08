Sudan Başsavcılığından Gözaltında Darpla Ölüm İtirafı

Sudan Başsavcılığı, gözaltında hayatını kaybeden öğretmen Ahmed el-Hayr'ın, "darp" sonucu öldüğünü doğruladı.

Başsavcı ve Protesto Kurbanlarını İnceleme Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, adli tıp raporunun, Kesala vilayetindeki bir karakolda, geçen cumartesi gözaltındayken ölen Ahmed el-Hayr'ın vefatından önce sırtından ve böbrek kısmından darbedildiğini doğruladığını açıkladı.

Savcılığın Hayr'ı gözaltına alan polislerin Başsavcılığa teslim edilmesini istediğini söyleyen İbrahim, basında Hayr'ın cinsel tacize uğradığı yönündeki haberleri ise yalanladı.

Kesala polisi, Hayr'ın geçen cumartesi gözaltındayken öldüğünü duyurmuştu.

Sudan'da 19 Aralık'ta hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler daha sonra rejim karşıtlığı ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevden ayrılması taleplerine dönüşmüştü.

Kaynak: AA