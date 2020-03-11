Sudan başbakanına suikast girişimi ile ilgili bazı şüpheliler yakalandı Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a yönelik suikast girişimi ile ilgili aralarında yabancıların da bulunduğu bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a yönelik suikast girişimi ile ilgili aralarında yabancıların da bulunduğu bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, kabine toplantısının ardından suikast girişimine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih, "Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. Güvenlik birimleri, aralarında yabancıların da bulunduğu bazı şüphelileri gözaltına aldı." dedi.

Olayın aydınlatılması için ABD'den gelen uzman bir ekipten destek aldıklarını belirten Salih, "Sudan'da böyle bir olay daha önce yaşanmadı. Ne patlamalar ne de bomba yüklü araçlar konusunda fikir sahibiyiz. Bizde bulunmayan modern teknik cihazlar ve uzmanlığa sahip ABD'li soruşturma ekibi araştırmalarımıza katılacak." ifadelerini kullandı.

Salih, ABD'li ekibin desteğinin terörle mücadele konusundaki uluslararası anlaşmalar kapsamında geldiğini vurguladı.

Hamduk, başkent Hartum'da, pazartesi sabahı konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA