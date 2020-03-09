Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
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Sudan, Dünya

Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu.

09.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:49
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu. Hamduk saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sudan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Hartum'da Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yerel medya başbakanın olaydan yara almadan kurtulduğunu yazdı.


Kaynak: DHA

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