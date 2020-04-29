Sudan Başbakanı Hamduk'tan "vesayetin olmadığı uluslararası destek istiyoruz" açıklaması
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Sudan Başbakanı Hamduk'tan "vesayetin olmadığı uluslararası destek istiyoruz" açıklaması

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesi için vesayet değil halkın iradesinin yok sayılmadığı uluslararası destek istediğini söyledi.

Sudan Başbakanı Hamduk'tan
29.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:03

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesi için vesayet değil halkın iradesinin yok sayılmadığı uluslararası destek istediğini söyledi.

Başbakan Hamduk, hükümetine yönelik uluslararası vesayet eleştirilerine Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajla cevap verdi.

Hamduk mesajında, "Sudan'ı bizim vesayet altına soktuğumuzu duymak çok garip bir durum. Sudan, on yıldan uzun zamandır Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü ile yönetiliyor. Biz Sudan'ı 6. bölüme aldırmaya uğraşıyoruz. 6. bölüm, Sudan'da BM'ye bağlı askeri varlığı devre dışı bırakıyor." diye konuştu.

Söz konusu 6. bölümün, Sudanlıların iradesiyle Sudan'da neler yapabileceklerini BM'den talep etme imkanı verdiğini belirten Hamduk, BM'den, seçimler ve barışı koruma konusunda diğer bölgelerdeki deneyimler noktasında kendilerine yardımcı olmasını istediklerini dile getirdi.

Hamduk, BM'den geçiş dönemindeki meselelere ilişkin de destek istediğini vurgulayarak "Barış meselelerinde de BM'nin yardımına ihtiyaç var. BM misyonuyla uzlaşı içinde çalışacağız. Dikte eden biz olacağız aksi değil." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 6. bölüm tartışması

Sudan hükümeti, geçen ocak ayında, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 6. bölümü uyarınca mümkün olan en kısa sürede ülkenin tamamında görev alacak barışı koruma misyonu oluşturulması talebinde bulunmuştu. BM Barış Gücü ise 7. bölümün kapsamına giriyor.

Eski başbakanlardan Sadık el-Mehdi'nin lideri olduğu Milli Ümmet Partisinin de aralarında olduğu bazı partiler, ülkenin iç işlerine daha fazla müdahaleye izin verdiği gerekçesiyle 6. bölüme geçilmesine karşı çıkıyor.

Sudan hükümeti, yıllardır insani krizin yaşandığı Darfur bölgesine yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu getirilmesinden yana olmadığını, BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) yapısının değiştirilmesi gerektiğini bildirmişti.

UNAMID'in Sudan'daki süreci

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003'ten bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor.

UNAMID, BMGK'nin Haziran 2017'deki kademeli asker azaltma kararı öncesinde 20 bin kişilik güvenlik gücü ve personeliyle Afrika'daki en büyük ikinci barış koruma misyonuydu.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BMGK, 31 Ekim 2019'da UNAMID'in görev süresini bir yıl daha uzatmıştı.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada Darfur'da, BM Şartı'nın askeri güç kullanımına izin veren 7. bölümü kapsamında yeni bir misyon kurulması, polis ya da askeri unsurların konuşlandırılmasının geçici hükümet tarafından kabul edilemez olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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