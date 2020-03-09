Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
09.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.
Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA