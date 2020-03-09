Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - Haber
Hartum, Sudan, Güncel

Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

09.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haber
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Çağla Şıkel Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Burak Yılmaz Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 12:04:26. #1.14#