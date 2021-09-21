Sudan Başbakanı Hamduk: Darbe girişimi ulusal bir krizdir - Haberler
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Sudan Başbakanı Hamduk: Darbe girişimi ulusal bir krizdir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Sudan Başbakanı Hamduk: Darbe girişimi ulusal bir krizdir

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkedeki darbe girişime dair yaptığı açıklamada, "Darbe girişimi ulusal bir krizdir" dedi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkedeki darbe girişime dair yaptığı açıklamada, "Darbe girişimi ulusal bir krizdir" dedi.

Sudan Başbakanı Hamduk, ülkedeki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Darbe girişimi ulusal bir krizin tezahürüdür, güvenlik teşkilatlarımızda ve askeri kurumlarımızda reform ihtiyacına işaret etmektedir. Olan şey, öğrenilen bir ders ve işleri düzeltmek için gerçek ve ciddi bir duruş için bir sebeptir" dedi.


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