Sudan Başbakanı Hamduk: "Daha fazla kan akmasın diye göreve dönmeyi kabul ettim"

Sudan'da 25 Ekim'de ordu tarafından görevden uzaklaştırılan Başbakan Abdullah Hamduk, daha fazla Sudanlının kanının akmaması için başbakanlık teklifini yeniden kabul ettiğini belirtti.

Hamduk, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yönetim krizini sonlandıracak siyasi anlaşmayı imzaladıktan sonra Al Jazeera kanalına mülakat verdi.

Demokratik dönüşümü tamamlamaya istekli olduğunu dile getiren Hamduk, "Geçen iki senede barış, ekonomi, uluslararası topluma açılım gibi konularda çok önemli adımlar attık. Bunların boşa gitmemesini istedim. Bu yüzden bir uzlaşıya varmaya çalıştık." dedi.

25 Ekim'de olanları "darbe" olarak nitelendiren Hamduk, ülkenin sivil yönetime geçmesi için bu anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Hamduk, 25 Ekim sabahı yaşananları şöyle anlattı:

"Gece saat 3 sularında evime bir grup asker geldi. Askerler, ülkede bir değişim olduğunu ve evimde zorunlu ikamette kalacağımı söylediler. 15 dakika sonra tekrar gelip beni ve ailemi Devlet Başkanlığı konutuna nakletme kararı çıktığını ilettiler. İki gün sonra da evimize döndük."

Başbakanlığa kendisini seçen eski iktidar ortağı sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile ilgili olarak da Başbakan Hamduk, bitmesine yaklaşık bir buçuk sene kalan geçiş döneminde kendilerini seçimlere hazırlamaları gerektiğini söyledi.

"Bu anlaşmada şahsi çıkarım yok"

Üç hafta boyunca üzerinde çalıştığı siyasi anlaşmayı, akan kanları durdurmak için imzaladığını dile getiren Hamduk, insanların anlaşmaya karşı çıktıklarını anladığını söyleyerek, "Bu anlaşmada şahsi çıkarım yok. Beni harekete geçiren daha fazla insanın hayatını kaybetmemesini istememdi. Daha fazla kan akmasın diye göreve dönmeyi kabul ettim. Sudan halkının menfaati için bu anlaşmayı imzaladım." ifadelerini kullandı.

Hamduk, "Demokratik dönüşüm başta olmak üzere belli konularda çalışacak bağımsız ve profesyonellerden oluşan teknokrat bir hükümet kuracağız. Bu hükümetin görevi, bizi, Temmuz 2023'te yapılması planlanan seçimlere ulaştırmak." şeklinde konuştu.

"Siyasilerin gözaltına alınması kabul edilemez"

Ev hapsindeyken çok kişi ile görüştüğünü ve bu durumun çözülmesi için çok sayıda girişim sunulduğunu belirten Hamduk, "Uçurumun kenarındaydık. Belirsizliğe gitmemek için bir uzlaşıya ulaşmamız lazımdı." dedi.

Hamduk, "Siyasilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmaları için çalışacağım." diye konuştu.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'den bugüne kadar protestolar sürüyor. Merkezi Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde 41 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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