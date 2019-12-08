Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu (2)
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Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu (2)

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD' ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, ülkesine dönerek başkent Hartum'daki Uluslararası Hartum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

08.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:18
Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu (2)

Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD' ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, ülkesine dönerek başkent 'daki Uluslararası Hartum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu (2)
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