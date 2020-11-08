Sudan Başbakanı Hamduk, ABD başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Hamduk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Hamduk, "İki ülke ve iki millet arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurmaya devam etmek için kendileriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem