Sudan Başbakanı Hamduk, ABD başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Sudan Başbakanı Hamduk, ABD başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

08.11.2020 04:35 | Son Güncelleme: 08.11.2020 04:38
Sudan Başbakanı Hamduk, ABD başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Hamduk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Hamduk, "İki ülke ve iki millet arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurmaya devam etmek için kendileriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

İlgili Haberler

ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi
Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım
Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım
Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti
Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Orhan Veli Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Eddie Newton Abdullah Avcı Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan Başbakanı Hamduk, ABD başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 04:38:28. #1.14#
title