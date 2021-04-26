Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordunun komuta kademesiyle görüştü
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Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordunun komuta kademesiyle görüştü

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordunun komuta kademesiyle görüştü
Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "Geçiş sürecinin en önemli gereksinimlerinden biri profesyonel bir ulusal ordu tesis etmek.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "Geçiş sürecinin en önemli gereksinimlerinden biri profesyonel bir ulusal ordu tesis etmek. Bu yönde ilerliyoruz." diye konuştu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Başbakan Hamduk, başkentte ordunun genel karargahında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve komuta kademesiyle bir araya geldi.

Hamduk'a ziyaretinde Kabine İşleri, Savunma, Maliye, Dışişleri ve İletişim bakanları da eşlik etti.

Hamduk görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, ordu ve siviller arasındaki ortaklığa dayanan Sudan modelini güçlendirmeyi, sağlam ve istikrarlı bir demokratik sistem için güçlü yapı taşlarının atılmasını amaçlıyor." dedi.

Ziyaretin orduyu geliştirmek için bir diyaloğun başlangıcı olduğunu söyleyen Hamduk, "Sudan devrimi, 60 yıldır gerçekleştiremediğimiz milli projenin inşası için çok büyük bir fırsat yarattı. Geçiş sürecinin en önemli gereksinimlerinden biri profesyonel bir ulusal ordu tesis etmek. Bu yönde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ortak geçiş yönetimini başlatan Anayasal Bildiri için 17 Ağustos 2019'da imzalar atılmış, anlaşmaya göre Burhan başkanlığında Egemenlik Konseyi, Hamduk başkanlığında da hükümet kurulmuştu.

Sudan'da 21 Ağustos 2019'da başlayan geçiş döneminin 2024 başlarında sonlandırılmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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