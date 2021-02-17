Sudan baraj ve sınır konularında gerginlik yaşadığı Etiyopya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Sudan, sınır anlaşmazlığı ve Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle gerginlik yaşadığı komşusu Etiyopya'daki büyükelçisini istişare amacıyla geri çağırdı.

Sudan, sınır anlaşmazlığı ve Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle gerginlik yaşadığı komşusu Etiyopya'daki büyükelçisini istişare amacıyla geri çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Bolad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya ile ilişkilerimiz konusunda istişareler yapmak üzere Addis Ababa büyükelçimizi çağırdık." dedi.

Bolad, "Büyükelçimiz, Etiyopya ile sınır gerginliği ve Hedasi Barajı krizi konusunda istişareler için çağrıldı." diye konuştu.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda sınır hattındaki Faşka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede, güvenlik güçlerinin kendi topraklarında faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta, Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı" "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini geri çekmesini talep ediyor.

Baraj krizi 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem