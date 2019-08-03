Sudan: Askerler ile muhalifler geçiş dönemi hükümetinin yetkilerini düzenleyen metinde uzlaştı

Sudan'da nisan ayından bu yana devam eden siyasi kaosun ardından askeri konsey ve muhalifler, geçiş dönemi hükümetinin yetkilerini düzenleyen bildirge konusunda anlaşmaya vardı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat düzenlediği basın toplantısında, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (FFC) koalisyonunun yeni dönem için hazırlanan anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzalaştıklarını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle