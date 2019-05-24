Sudan: Askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan'da sular durulmuyor. Protestocular, askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan'da sular durulmuyor.
Protestocular sokaklarda ve askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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