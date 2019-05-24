Sudan: Askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor

Sudan: Askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan'da sular durulmuyor. Protestocular, askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor

Sudan: Askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan'da sular durulmuyor.

Protestocular sokaklarda ve askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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