Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin Yayımladığı Kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral...

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin Yayımladığı Kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral...

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin Yayımladığı Kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral...

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı

Kaynak: AA
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