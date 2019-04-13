Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin Yayımladığı Kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral...
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı
Kaynak: AA