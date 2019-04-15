Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden Uluslararası Görüşmeler

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'le Hartum'da görüştü.

Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, yaptığı açıklamada, Konsey Başkanı Burhan'ın ABD, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda heyetler arası görüşme yaptığını duyurdu.

Burhan'ın ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'le de bir araya geldiğini belirten Kebbaşi, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Açıklamada, Kautsis'in ABD-Sudan ilişkilerinin güçlenmesi için iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesine yönetimde sivil katılıma izin verme çağrısında bulunmuştu.

Daha önce yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Yardımcısı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu'nun da ABD'nin maslahatgüzarıyla bir araya geldiği kaydedilmişti. Daklu'nun görüşmede ülkedeki gelişmeler ve Askeri Geçiş Konseyi'nin oluşturulmasının nedenlerine ilişkin bilgi verdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA