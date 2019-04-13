Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan Kimdir?

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın (60), herhangi bir siyasi organizasyonla irtibatlı olmadığı belirtiliyor.

Sudan'ın Kuzey Vilayeti'ne bağlı Şindi kentinin batısındaki Kandetu bölgesinden olan Burhan, Askeri Akademi'den 31'inci dönem mezun oldu. Burhan, uzun süre sınır muhafızları kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra Çin'e askeri ateşe olarak atandı. Daha sonra Sınır Muhafızları Komutanı olan Burhan, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve sonrasında Komutanlığı görevine getirildi.

Ülkenin doğusunda Cibit Askeri Kolejlerinde askeri eğitmen olarak çalışan Burhan, Güney Sudan'ın 2011'de Hartum'dan ayrılması öncesinde güneydeki savaşlarda komutan olarak görev yaptı.

Artan protestolar sırasında ordudaki görevlendirmelerde değişikliğe giden Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 26 Şubat'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan'ı Orgeneralliğe yükseltti ve Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişliği'ne atadı.

Askeri darbe günü binlerce Sudanlı radyolardan açıklamayı Burhan'ın yapmasını beklerken, Avad bin Avf'ın yapması şaşkınlık yaratmıştı.

Burhan, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e azlini bildiren üç kişiden biri olarak biliniyor.

Burhan'ın Yemen'deki Sudan kuvvetlerinin koordinasyonu görevini yürüttüğü sırada Birleşik Arap Emirlikleri'ne sık sık gittiği belirtiliyor.

Burhan'a yakın kaynaklar, kendisinin ülkedeki siyasi ya da İslami organizasyonlardan herhangi biriyle irtibatlı olmadığını dile getiriyor. Aynı kaynaklara göre, Burhan'ın Beşir'in askeri üst düzey kadrosundaki komutanlar arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde davası olmayan tek kişi olması da dikkati çekiyor.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, yemin ederek görevine başladı.

Kaynak: AA