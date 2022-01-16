Sudan, Al Jazeera Mubasher kanalının lisansını iptal etti

Sudan, Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonunun ülkede çalışma ruhsatını iptal eme kararı aldı.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kanalın lisansı, Sudan meselesini meslek ilkelerine uygun olmayan şekilde ele aldığı, basın meslek ilkelerini ve ahlak ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Kanal yönetimine iletilen kararda, Hartum ofisinin ruhsatının 15 Ocak Cumartesi itibarıyla iptal edildiği belirtildi.

Sudan makamları, 2019'da Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesinin akabinde 30 Mayıs 2019'da da 2 ay süreyle kanalın ruhsatını iptal etmişti.