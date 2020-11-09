Sudan, Afrika Birliğine Hedasi Barajı müzakerelerinde "daha fazla katkı" çağrısında bulundu
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Sudan, Afrika Birliğine Hedasi Barajı müzakerelerinde "daha fazla katkı" çağrısında bulundu

09.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:16
Sudan, Afrika Birliğine Hedasi Barajı müzakerelerinde

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve Etiyopya, Mısır, Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üç ülkenin yürüttüğü müzakere sürecine, Afrika Birliği uzmanlarının daha fazla katkı sağlaması çağrısı yaptı.

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve Etiyopya, Mısır, Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üç ülkenin yürüttüğü müzakere sürecine, Afrika Birliği uzmanlarının daha fazla katkı sağlaması çağrısı yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Temmuz'da kurulan Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Sulama Bakanı Yasir Abbas'ın son müzakere turunda tarafların anlaşamaması üzerine görüşmelerin 4 Kasım'da sona erdirilmesi konusundaki ortak anlaşmaya ilişkin sunduğu rapor görüşüldü.

Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine vardı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

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