Sudan, Afrika Birliğine Hedasi Barajı müzakerelerinde "daha fazla katkı" çağrısında bulundu

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve Etiyopya, Mısır, Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üç ülkenin yürüttüğü müzakere sürecine, Afrika Birliği uzmanlarının daha fazla katkı sağlaması çağrısı yaptı.