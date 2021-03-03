Sudan'a COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı

Sudan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Sudan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı.

UNICEF tarafından temin edilen 820 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, Hartum Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

COVAX'ın eylül sonuna kadar yaklaşık 3,4 milyon doz, toplamda ise 8,4 milyon doz aşıyı Sudan'a göndermesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Ömer en-Necib, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, 820 bin dozluk ilk parti aşının uygulanmasına sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere en riskli gruplardan başlanacağını söyledi.

Necib, en kısa sürede ülke genelinde uygulanmaya başlanacak aşının ücretsiz olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde COVAX aşılarının teslimatının yapıldığı ilk ülkenin Sudan olduğu kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 28 bin 545 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 1895'e yükseldi, 23 bin 84 kişi ise iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem