Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) iş birliğinde 160 vatandaşını Libya'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı
12.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:22

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) iş birliğinde 160 vatandaşını Libya'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "IOM ve Trablus'taki Sudan Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, 18'i öğrenci 160 Sudan vatandaşını bugün Libya'dan tahliye ettik." ifadeleri kullanıldı.

IOM ile Haziran 2019'dan bu yana hava yoluyla 13 tahliye gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sadece Bingazi kentinden hava yoluyla 5 binden fazla Sudanlının tahliye edildiği, Libya'nın doğusundaki Um Musaid, Sellum ve Vadi Halfa sınır kapıları üzerinden de kara yoluyla 15 sefer yapıldığı kaydedildi.

Libya'daki paralı asker problemi

Petrol zengini Libya'da, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu ile Arap ve batılı devletlerce destekelenen doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasında yıllardır meşruiyet ve iktidar mücadelesi yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketlerince, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek, 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Gaziantep
Şu an buradasınız: Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 21:26:45. #1.14#
title