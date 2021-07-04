Sudaki genci çıkarmak için seferber oldular

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gencin hareketsiz halde akıntıya kapıldığını görenler, genci çıkartmak için zamanla yarıştı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gencin hareketsiz halde akıntıya kapıldığını görenler, genci çıkartmak için zamanla yarıştı. Jandarmanın yardımıyla çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şenocak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre kanalda bir gencin hareketsiz bir şekilde akıntıya kapıldığını görenler durumu jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Akıntıya kapılan genci çıkartmak için kanal hattında panik içerisinde koşan vatandaşlar, ip atıp kürek yardımıyla çıkartmaya çalıştı. Uzun süre genci sudan çıkaramayan vatandaşlardan biri suya atladı. Bir süre akıntı ile boğuşan vatandaş, genci tutup kıyıya çekmeyi başardı. Jandarma ekipleri de sudaki genci kenara çeken vatandaşı tutup akıntıya kapılmasını engelledi. Sudan çıkartılan genç olay yerindeki ambulansa alındı. Sağlık ekiplerini müdahale ettiği gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 15 ila 18 yaş aralığında olduğu belirlenen gencin cesedi otopsi yapılmak ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı