Suda korku dolu anlar! Çırpınan kuş köpekbalığına yem olmaktan kurtulamadı

Avusturalya'da bir köpekbalığının gözüne kestirdiği kuşu avladığı anlar, saniye saniye kameralar yansıdı. Kuşun çırpınışları, hayatta kalmasına yetmedi.

Hayatta kalmak için beslenme zincirini takip eden hayvanlar aleminden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Avusturalya'da kaydedilen bir görüntü, hem köpekbalıklarının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi, hem de doğal hayatın acımasızlığını bir kez daha hatırlattı.

SANİYELER İÇERİSİNDE YUTTU

Görüntülerde, bir köpekbalığının gözüne kestirdiği kuşu kapması yer alıyor. Tek seferde başarılı olan köpekbalığı, hayatta kalmak için çırpınan kuşa fazla şans tanımıyor ve kuş saniyeler içerisinde köpekbalığına yem oluyor. İkili arasındaki boğuşma anları da kameralar yansıdı.