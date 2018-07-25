Suda Doğum Yapan Nazlı Hamarat, Hamileyken Kendisini Terk Eden Sevgilisini Yerden Yere Vurdu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ün kazanan ve ardından eşi Emir Şaşmaz'ın öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Nazlı Hamarat Aydın Gaffar'dan olan bebeği İlter Noyan'ı 1,5 ay önce suda doğum yaparak kucağına almıştı.

Nazlı Hamarat hamilelik sürecinde geçirdiği zorlu süreci başına gelenleri ilk kez anlattı.

Nazlı Hamarat'ın konuşamasından öne çıkan ayrıntılar;

"SANKİ BABAMIN RUHU ÇIKMIŞ BEBEĞİME GELMİŞ"

"Benim babam ben hamileyken hayatını kaybetti. Görsün diye çok uğraştım, o da çok görmek istiyordu. Ama maalesef kısmet olmadı. Bebeğim de aynı babam. Sanki onun ruhu çıkmış bebeğime gelmiş gibi. Huyu suyu, tipi her şeyi babama benziyor. Ben suda doğum yaptım. Çok zor olmadı ama sancılıydı tabii ki. En hoşuma giden kısmı bebeğin kendi kendine yolunu bulmasıydı.

"BENDEN 400 BİN TL'LİK KARPUZ İSTEDİ"

Bebeğin babasına gelince ben evlilik dışı bir çocuk istemiyordum. Büyük bir aşk yaşadık ama ayrıldık. Bebeği aldırmak istedim ama bebeği 3 aylıkken ultrasonda gördüm ve o an vazgeçtim. Bebeğin katili olamazdım. Babasını aradım, bana 'Yanındayım' dedi ve evlilik teklifi etti. Ben de 'Tamam' dedim bebek için ama onun nasıl bir insan olduğunu biliyordum sonuçta. Beni çok sahiplendi o dönemde, mangallar yaptı, ilgilendi falan. Ama şu an benden o mangalların parasını istiyor. 400 bin TL'lik fatura göndermiş bana yediklerim, kiram, arabamın benzini, elektrik faturası falan. Böyle bir adam yani bu. Bunların hepsini yazmış. Karpuzun parasını bile istiyor benden. 400 bin TL'lik karpuz.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİ DUYUNCA KAÇTI"

Biz onunla evlenecektik, bana babamdan miras kalınca ben evlilik sözleşmesi yapmak istedim. Adam evlilik sözleşmesini duyunca DNA testi demeye başladı ve ortadan kayboldu. Ben de tabii ki kabul etmedim. Sonuçta bu benim bebeğim. Ben evlilik sözleşmesi olmadan evlenmeyince tekrar etrafımda dolanmaya başladı. 'O çocuk benimse her şeyi unuturum' dedi. Şimdi mahkemeliğiz fazla riskli şeyler söylemek istemiyorum.