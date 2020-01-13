Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı
Haberler » Güncel » Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı - Haber

Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı

Konya'da, tarihi Meram Köprüsü'nün altından geçen derede ayakları donan kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

13.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54
Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı

'da, tarihi Köprüsü'nün altından geçen derede ayakları donan kazlar tarafından kurtarıldı.


Merkez Meram ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşünce tarihi Meram Köprüsü'nün altındaki derede suyun yüzeyi dondu. Sabah saatlerinde deredeki kazların ayaklarının donduğu ve hareket edemedikleri görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekibi sevk edildi. eri bindiği sepetle derenin üzerine uzatılarak buzları kırdı. Kazlar buzlar kırılarak dondukları yerden çıkarıldı. Kazları kurtarma anları ise cep telefonu kameralarınca görüntülendi. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler