SUÇÜSTÜ YAKALANAN YANKESİCİ KADINLARDAN 'DİLENMEK İÇİN GELDİK' SAVUNMASI

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da semt pazarında yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin lira para çalan Aynur Gerçek (20) ile eltisi Ayşegül Gerçek (21), polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Mersin'den yankesicilik yapmak için Adana'ya geldikleri belirlenen ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen şüphelilerden Aynur Gerçek'in ifadesinde, Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana'ya geldikö dediği öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki semt pazarında 8 kadının çantasından 5 cep telefonu ve bin lira para çalındı. İhbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüphelilerin, benzer suçlardan kaydı olan Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek olduğunu belirledi. Şüpheli kadınları adım adım takip eden polis, Aynur ile Ayşegül Gerçek'i suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Şüphelilerden Aynur Gerçek'in 2020'de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi. Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek'in, bu kez de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek'in, yankesicilik yapmak için Mersin'den Adana'ya geldikleri tespit edildi.

CEZAEVİNDEN GİRMEMEK İÇİN HAMİLE KALDIĞI İDDİASI

İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek'in, Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana'ya geldikö dediği öğrenildi. Öte yandan Aynur Gerçek'in, cezaevine girmemek için hamile kaldığı iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gerçek ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.