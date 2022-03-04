Suçüstü yakalanan şüpheli 15 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaat malzemesi çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin 15 ayrı, açıktan ve evden hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beytepe Mahallesinde devriye attıkları sırada şüpheli bir şahsın inşaat önünde hafif ticari aracına çuvalla malzeme yüklediğini fark etti. Hareket eden şüpheli aracı durdurarak arama yapan ekipler, çuval içerisinde 43 çiftli lavabo bataryası, 15 tekli musluk, 162 boru bağlantı parçası, 14 musluk bağlantı aparatı, 3 spiral çarkı, 20 çeşitli musluk parçaları ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 68 bin lira olduğu malzemelere el konulurken, şüpheli A.K. gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan şüpheli A.K.'nin yapılan sorgulamasında Beyşehir'de 2021 yılı Temmuz ayından bu yana meydana gelen toplam 15 ayrı, açıktan ve evden hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa