Suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
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Suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

Suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir evin bahçesinden park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de bir evin bahçesinden park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde evinin bahçesine park ettiği motosikleti yerinde göremeyen şahıs, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yönlendirildi. Çevrede inceleme yapan ekipler motosikleti çalan şüphelinin C.S. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda C.S. isimli hırsızlık şüphelisi çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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