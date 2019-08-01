Suçüstü yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli polisin kovalamacası sonucu suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Ermeydanı Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Shahıra A'nın (50) içinde 400 dolar ve bin 275 lirasının bulunduğu çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine başlattığı çalışmada şüpheli Vedat İ'yi (26) kovalamaca sonucu bir binanın çatı katında suç eşyası çantayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin gasp ve evden hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğunun, şüphelinin cezaevinden izinle çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin elinde çantayla koşarak kaçmaya çalıştığı ardından Suriye uyruklu kadının koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA