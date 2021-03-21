Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
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Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı

21.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:30
Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında park halindeki bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında park halindeki bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada kablo hırsızını suçüstü yakaladı. Yaklaşık 300 metre haberleşme kablosu ve çeşitli suç unsurları ile birlikte yakalanan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesi civarında önleyici kolluk devriyesi faaliyetini yürütürken, mahalle mezarlığı yanında park halinde bulunan 03 DA 789 plakalı otomobilden şüphelendi. Yapılan kontrollerde otomobil sahibi S.Ü.'nün (26) bölge civarında ikamet etmediği tespit edilirken, jandarma ekipleri çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmalarda, 3 adet hırsızlık dosyası da bulunan S.Ü.'yü yaklaşık 300 metre kesilmiş haberleşme kablosu ve 1 adet demir kesme makası ile suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınırken, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek işlemleri başlatıldı. Gece boyu gözaltında tutulan şüpheli S.Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüpheli şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Yakalaması bulunan 03 DA 789 plakalı otomobil ise, jandarma trafik ekiplerince bağlanarak, yaklaşık 10 bin TL civarında trafik cezası uygulandı. - MANİSA

Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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