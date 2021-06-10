Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı
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Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı

Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde insan ticareti yapan 2 şahıs, Suriyeli 8 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde insan ticareti yapan 2 şahıs, Suriyeli 8 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı. 'İnsan Ticareti' suçundan gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin önlenmesi ile tacirlerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapmak isteyen ekipler resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olamayan 8 Suriyeli mülteci yakalandı. Araç sürücüleri A.Ş. ile M.R. de olay yerinde 'İnsan Ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Suriyeli şahıslar idari işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken 'İnsan Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen A.Ş. ile M.R. isimli şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette tercüman eşliğinde ifadeleri alınan Suriyeli şahıslar, "Farklı evde özgürlüklerimiz kısıtlanarak kilitli tutuluyorduk. Sürekli bir yerden bir yere götürülüyorduk. Para ve telefonlarımızı zorla aldılar. Zorla tutulduğumuz evde insani ihtiyaçlarımız karşılanmadı. Bizleri baskı altına alarak tehdit ederek araca zorla bindirdiler. Bizleri serbest bırakma karşılığında kişi başı bin 200 dolar istediler. Adana'da tarım işçisi olarak zorla çalıştırıldık" dediler. - OSMANİYE

Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı
Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı
Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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