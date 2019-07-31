Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, iş yerinde Türkmenistan uyruklu Shohrat İ'yi (41) suçüstü yakaladı.

İş yeri sahibinin farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında bin 250 lirasının aynı şüpheli tarafından çalındığını iddia etmesi üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Shohrat İ'nin 16 Temmuz'da da iş yerinden hırsızlık yaptığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin iş yerindeki kasadan para alma anları görülüyor.

Kaynak: AA