Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi

Dilcilik yöntemiyle evlere giren hırsızlar Bolu'da yakayı ele verdi

BOLU - Bolu'da, kapıların dillerini düşürmek yöntemiyle hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın şüpheli adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı illerinde "kapı dili düşürmek" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen ve "Kırıkkale Grubu" olarak adlandırılan hırsızlık çetesi üyesi B.K. ve S.V. isimli 2 kadın şüphelinin Bolu'da bir eve girmeye çalıştıkları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı.

Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir eve girmek üzereyken evde yaşayanların seslerini duyarak kaçmaya çalışan B.K. ve S.V., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son olarak Ankara'da çok sayıda evden aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ve hırsızlık suçundan kayıtları oldukları öğrenilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Kaynak: İHA