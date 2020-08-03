Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bahçelievler'de bir araçtan içinde para ve kredi kartların bulunduğu çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:15

Bahçelievler'de bir araçtan içinde para ve kredi kartların bulunduğu çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki bir araçtan içinde 5 bin 500 lira ve kredi kartları bulunan çantanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Rıdvan D.'yi (35) kaçış istikameti olan Adnan Kahveci Bulvarı'nda kovalamaca sonucu çanta ile birlikte suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında tornavida ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin otodan hırsızlık ve hırsızlık suçundan 2 aranma kaydı olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

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