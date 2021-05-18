Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
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Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı Osmaniye'de 13 günde 9 kez hırsızlık olayına karışan şüpheli şahıs 100'ün üzerinde kamera görüntüleri izlenerek yakalandı Osmaniye'de 13 günde 9 farklı hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi şahıs 100'ün üzerinde kamara görüntüleri incelenerek...

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Osmaniye'de 13 günde 9 kez hırsızlık olayına karışan şüpheli şahıs 100'ün üzerinde kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 13 günde 9 farklı hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi şahıs 100'ün üzerinde kamara görüntüleri incelenerek polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Motosiklet ve elektrikli bisiklet ile çok sayıda araç parçası çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında küçük sanayi sitesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Sanayi sitesinde gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu bölgede bulunan 100'ün üzerinde güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Güvenlik kameralarının kayıt altına aldığı saatlerce görüntünün her dakikasını titizlikle izleyen ekipler 13 günde gerçekleşen 9 farklı hırsızlık olaylarında 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, çok sayıda araç parçası ile 6 adet akü çalan şahsın 43 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için fiziki takibe başlayan ekipler, düzenlendikleri operasyonla E.A. isimli şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta tamamlanan sorgusunun ardından hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan izlenen görüntülerde şahsın hırsızlık yapmak için genellikle bisiklet kullandığı görülürken, şahsın gerçekleştirdiği bazı hırsızlık olaylarında yanında bulunan diğer şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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