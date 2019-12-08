Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı

08.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:13

AKSARAY'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Çevre sakinleri, Murat S.'yi fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Murat S., evin bahçesinde yakalandı.

Kaynak: DHA

Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.