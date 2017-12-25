Suçunu Engelli Çocuğunun Üzerine Yıkmaya Çalıştı

Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan, suçunu bedensel engelli oğlunun üzerine yıkmaya çalışan sanığa 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan E.Y. ve avukatı hazır bulundu.



Son savunmasını yapan sanık E.Y, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti.



Mahkeme başkanının, propaganda içerikli 20 paylaşımı kimin yaptığı sorusu üzerine E.Y, "Hesap bana ait ancak paylaşımları 12 yaşındaki engelli oğlum yapmış. Çocuğum sürekli evde kalıyor." şeklinde yanıt verdi.



Mahkeme heyeti, diğer delilleri de dikkate alarak suçunu engelli çocuğunun üzerine yıkmaya çalıştığı kanaatine vardığı sanığı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.



Sanık E.Y, mahkemenin kararının ardından tutuklandı.