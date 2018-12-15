Sucuktan Langırt İzleyenleri Güldürdü

Afyonkarahisar da bir sucuk fabrikasında çalışan işçilerin sucuk kangallarıyla langırt oynarken çektikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Her gün binlerce kişi tarafından oynanan langırta Afyonkarahisar'da farklı boyut kazandırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçiler çalıştıkları fabrika da sucuk kangallarını demir çubuklara dizerek langırt oynuyor. İşçilerden bir tanesinin yediği gol sonrası ise tepkisi videoyu izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. - AFYONKARAHİSAR